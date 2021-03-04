بعد انتهاء اليوم الأول.. 50% من المسجلين تلقوا لقاح كورونا بالبحيرة

قال الدكتور ياسر السيسي، مدير عام الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحيرة ورئيس اللجنة المسئولة عن متابعة وتنفيذ الطعوم في مستشفى دمنهور التعليمي، إن فعاليات اليوم الأول لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا انطلقت صباح اليوم، من المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى دنشال، على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

وأوضح "السيسي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه يوجد فريق طبي متخصص لاستقبال المرضى وتسجيل البيانات الشخصية والمتابعة معهم منذ تلقي الجرعة الأولى حتى تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، موضحًا أن خطوات الحصول على اللقاح تبدأ بتسجيل المواطن على موقع الوزارة وتحديد موعد لأخذ العينة ثم يتم تسجيل البيانات الخاصة عند الوصول إلى مركز تلقي اللقاح داخل مستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى دنشال وتسليم الفحوصات الطبية اللازمة لطبيب مختص وقياس درجة الحرارة والضغط ثم تلقي اللقاح.





وأضاف، أنه يتم أخذ الجرعة الثانية بعد 3 أسابيع من أخذ الجرعة الأولى، حيث يتم تسجيل بيانات المواطن على موقع الوزارة لتحديد ميعاد الجرعة الثانية لتلقي اللقاح، مضيفًا أنه تم تطعيم الأطقم الطبية داخل مستشفيات الحجر الصحي ثم بجميع المستشفيات على مستوى محافظة البحيرة، ولم ترِد أي شكاوي منه حتى الآن.





وقدم رئيس اللجنة، الشكر إلى رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة على توفير اللقاح مجانًا للفريق الطبي وجميع المواطنين في ظل أزمة الحصول على اللقاح على مستوى العالم.





وقالت الدكتورة نوران أحمد الشيخ، رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى دمنهور التعليمي والمشرف على وحدة لقاح فيروس كورونا في البحيرة، إنه تم البدء في تطعيم الأطقم الطبية داخل المستشفيات بلقاح فيروس كورونا منذ 10 أيام، وبعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية أرسلت وزارة الصحة إشارة لتجهيز أماكن مخصصة للمواطنين داخل المستشفيات لبدء عملية تطعيمهم.





وأشارت رئيس فريق مكافحة العدوى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه تم تجهيز مكان مخصص لتلقي اللقاح في أماكن آمنة وبعيدة عن تردد المواطنين يوميًا داخل المستشفى العام، وتم تجهيز فريق طبي خاص لاستقبال المواطنين لتلقي اللقاح، مشيرة إلى أن الأماكن المخصصة لتلقي اللقاح في محافظة البحيرة هي مستشفى دمنهور التعليمي ومستشفى دنشال، والعمل يبدأ يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.





وأوضحت "الشيخ"، أنه يتم استقبال حد أقصى 50 مواطنًا يوميًا وفقًا لتعليمات الوزارة، لافتة إلى أنه تم استلام 400 جرعة حتى الآن تكفي 200 مواطن تشمل الجرعة الأولى والجرعة الثانية، مؤكدة أن التطعيم متوفر مجانًا، وأنه تم حتى الآن تطعيم أكثر من 50% من المواطنين، ويتم المتابعة مع المواطن بعد تلقي اللقاح وإعطاء الإرشادات الطبية اللازمة في حالة ظهور أي أعراض جانبية.





وانطلقت فعاليات تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، صباح اليوم الخميس، في كل من المعهد الطبي القومي بدمنهور ومستشفى دنشال، ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن التطعيم مجانًا للمواطنين ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن ممن سجّل نفسه على موقع الوزارة وتلقى رسالة ومكالمة بموعد ومكان التطعيم فقط، موضحًا أن المواطنين غير القادرين على التسجيل يمكنهم الاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل.







اقرأ أيضا :- عاشق الورد من ليبيا إلى مصر يروي أسرار الغربة و الزراعة في المنازل بالبحيرة

