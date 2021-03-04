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تعليم

آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات

الخميس 04/مارس/2021 - 06:44 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مريم عزت - أحمد الشاهد
أدى طلاب الفرقة الثانية بكلية الآثار جامعة القاهرة امتحانات اليوم السادس وآخر أيام الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الاقسام ، حيث كانت الفترة الأولى من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا .

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كما أدى طلاب الفرقة الرابعة لجميع الاقسام الامتحان الخاص بهم خلال الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .

أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم تلقي أي مشكلات سواء تنظيمية أو صحية ، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

وشدد على تطبيق والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المقررة ، حيث يتم تعقيم قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب ، ودخولهم من بوابات التعقيم بعد قياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية ، والزامهم بارتداء الكمامات .

 كما أنه يتم منع التجمعات بينهم وتنظيم الدخول والخروج إلى القاعات ، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية بإشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية .
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 ‏وقد تم وضع الامتحانات بنظام "البابل شيت" وتصحيحها اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و كونترول الفرقة الرابعة .
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
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