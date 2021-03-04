آثار القاهرة : انتهاء الأسبوع الأول من الامتحانات دون رصد أي مشكلات

أدى طلاب الفرقة الثانية بكلية الآثار جامعة القاهرة امتحانات اليوم السادس وآخر أيام الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الاقسام ، حيث كانت الفترة الأولى من الساعة التاسعة وحتى العاشرة صباحا .





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كما أدى طلاب الفرقة الرابعة لجميع الاقسام الامتحان الخاص بهم خلال الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا .





أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه لم يتم تلقي أي مشكلات سواء تنظيمية أو صحية ، لافتًا إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.





وشدد على تطبيق والتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المقررة ، حيث يتم تعقيم قاعات الامتحانات وأماكن تردد الطلاب ، ودخولهم من بوابات التعقيم بعد قياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية ، والزامهم بارتداء الكمامات .





كما أنه يتم منع التجمعات بينهم وتنظيم الدخول والخروج إلى القاعات ، مع وجود متابعة من قبل إدارة الكلية بإشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية .

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‏وقد تم وضع الامتحانات بنظام "البابل شيت" وتصحيحها اليوم بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثانية و كونترول الفرقة الرابعة .