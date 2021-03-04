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وزير خارجية تونس: نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 06:42 م
وزير خارجية تونس
وزير خارجية تونس
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محمد القاضي
قال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين البلدين.

وأضاف "الجرندي"، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كافة القضايا المطروحة في المنطقة".

وأشار: "هناك اتصال دائم وتنسيق في كافة القضايا المطوحة، وسوف نواص العمل علي هذا الأساس حتي نعطي رسائل لشرائكنا أن عمل سويا يقوي بعضنا البعض"، مؤكدا: "الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي".

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