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فن

الصور الأولى لكواليس مسلسل الشقة 6 رمضان 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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سعيد فراج - محمد نحلة

يسابق صناع مسلسل الشقة 6 الزمن للانتهاء من تصوير حلقات المسلسل المنتظر عرضه خلال شهر رمضان، حيث أظهرت اللقطات الأولى من الكواليس جانب من الترقب والغموض المنتظر خلال أحداث المسلسل الذي أثار الجدل بإطلاق هاشتاج ( أنا كمان خايف ) خلال الدعاية الأولية لبوسترات العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.


المسلسل يطرح قضية درامية جديدة مليئة بالأحداث المشوقة بعيدا عن المط والتطويل في محاولة لكشف لغز “شقة 6” ويضم العمل باقة من الفنانين بجانب روبي، أحمد حاتم، هاني عادل بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبدالل ، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، بالإضافة للنجوم الشباب حمزة العيلي، ملك قورة.


مسلسل " شقة 6 .. العين الثالثة"  السيناريو والحوار لـ (رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب) من إنتاج شركة بي – برودكشن منتج فنى مصطفى يوري – إخراج محمود كامل  وسوف يتم عرضه خلال شهر رمضان 2021.

الصور الأولى لكواليس مسلسل الشقة 6 رمضان 2021
الصور الأولى لكواليس مسلسل الشقة 6 رمضان 2021
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