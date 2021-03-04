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محافظات

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن مركز ومدينة أبو النمرس

الخميس 04/مارس/2021 - 07:06 م
قطع المياه
قطع المياه
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محمد الصاحى
أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال إصلاح وصيانة بوابه الدخول الرئيسية ببيارة المياه المرشحة لمحطة مياه ابو النمرس واستكمال تغيير باقي المواسير الصلب من خط المياه العكرة الرئيسي للمحطة.


وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها أن الأمر يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8 ساعات اعتبارًا من الساعة 10 مساء يوم الجمعة إلى الساعة 6 صباح يوم السبت،  عن مركز ومدينه ابو النمرس بالكامل والقرى التابعة له وهي قرية ترسا و شبرامنت والحرانية و زاويه ابو مسلم و المنوات ومنيل شيحه وطموه .


ونوهت  محافظة الجيزة الى ان  شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الاماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا .
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