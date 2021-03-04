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أخبار العالم

لمزيد من التشاور والتنسيق.. السعودية توجه دعوة لوزير خارجية تونس

الخميس 04/مارس/2021 - 07:28 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمود نوفل
عقد عثمان الجرندي، وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج لقاءً عاجلا مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وزير خارجيّة المملكة العربيّة السّعوديّة، في إطار مشاركته في أعمال الدّورة العاديّة (155) لمجلس جامعة الدّول العربيّة على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقرّ الأمانة العامّة بالقاهرة.

وبحث الوزيران خلال اللقاء العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة السّعوديّة وسبل مزيد تعزيزها وتطويرها بحسب البيان الصادر عن الخارجية التونسية اليوم. 

وبحث الطرفان الاستحقاقات الثّنائيّة القادمة والسبل الكفيلة بمزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشّقيقين في شتّى مجالات التّعاون. 

واستعرض الوزيران مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربيّة، وأبرز القضايا المطروحة على مجلس وزراء الخارجيّة العرب، مشدّدين على أهميّة بلورة توافق عربي بشأنها والدّفاع عنها في مختلف المحافل الإقليميّة والدّوليّة، تعزيزا لجهود تسوية هذه القضايا تسوية سياسيّة بما من شأنه مزيد ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.     
 
وفي خاتمة اللّقاء، وجّه فيصل بن فرحان، الدّعوة لنظيره التونسي لأداء زيارة إلى المملكة من أجل مزيد التّشاور والتّنسيق.
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