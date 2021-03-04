جامعة حلوان: البحث العلمي الطريق الحقيقي لتنمية المجتمع

تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان.









وصرح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة البحث العلمى بجامعة حلوان أن عقد هذه الورش تأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى رفع درجة الاهتمام والوعي نحو أهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبناء التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول، حيث يعد البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ودوره الفاعل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.





كما تهدف الورش إلى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية.



