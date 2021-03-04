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تعليم

جامعة حلوان: البحث العلمي الطريق الحقيقي لتنمية المجتمع

الخميس 04/مارس/2021 - 11:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان. 


وصرح  الدكتور محمد القصاص مدير وحدة البحث العلمى بجامعة حلوان أن عقد هذه الورش تأتى تأكيدا على الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوحدة فى رفع درجة الاهتمام والوعي نحو أهمية البحث العلمي، ومساهمته في ترسيخ لبناء التنمية ببلادنا، وقدرته على إيجاد الحلول، حيث يعد البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ودوره الفاعل في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.

كما  تهدف الورش إلى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية. 

وتأتي هذه الدورات التدريبية والورش  انطلاقا من حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمى، وتعد ورشة العمل مخصصة للمهتمين بالبحث العلمي والإحصاء.
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