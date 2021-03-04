ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مديرة صحة سوهاج تكشف الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم بلقاح كورونا .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:29 م
صدى البلد
Advertisements
محمد القاضي
كشفت الدكتورة كريمة حامد، مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، تفاصيل اليوم الأول لتقلي المواطنين لقاح فيروس كورونا بالمحافظة.

وقالت "حامد"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  إن هناك 50 مواطنا من سوهاج سجلوا عبر موقع وزارة الصحة، وسوف يتم تلقيهم للقاح في المركز المخصص.

وأوضحت مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أن المحافظة استعدت بالعمل على مدار أكثر من 48 ساعة متواصلة، لتجهيز مركز طفل شرق ليكون جاهزا لمنح اللقاح للمواطنين، مؤكده أنه تم تجهيز خطوط السير وعدد الغرف المطلوبة، وحفظ اللقاحات بالطريقة الصحيحة.

وأشارت مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إلى أن المستهدفين في هذه المرحلة طبقا لتعليمات وزارة الصحة هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة، مثل الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والمخ والأعصاب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الشرقية يعاين المراكز الطبية المناسبة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

إعدام 5 أطنان مخلل وغلق مصنع مخالف في الشرقية

الأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة للعزل تستعد للتطعيم بلقاح كورونا

بين الأمل والتردد..«صدي البلد» يرصد رحلة التسجيل للحصول على لقاح كورونا فى مستشفى عزل أبو خليفة

بين الأمل والتردد..«صدى البلد» يرصد رحلة التسجيل للحصول على لقاح كورونا فى مستشفى عزل أبو خليفة

محافظ المنيا يشهد تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مهاجم فيتا كلوب لـ صدى البلد: أحلم بالتسجيل في الأهلي.. واستعدادات خاصة للمباراة

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور

احذري.. خطأ جسيم نرتكبه عند غسل الملابس يهدد الصحة

الرئيس السيسي ناعيا كمال عامر : معلمي وأستاذي وقائدي

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟ ..البحوث الإسلامية تجيب

دفن جثمان اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمقابر مصر الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في مصر.. مقارنة بين شيري تيجو 7 و8 موديل 2021 بالأسعار| صور

ورم الأذن بعد التخريم.. كل ما تودين معرفته

حب وشغل.. خبراء يكشفون عن البرج الأكثر حظا في مارس