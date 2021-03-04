مديرة صحة سوهاج تكشف الفئات الأكثر احتياجا للتطعيم بلقاح كورونا .. فيديو

كشفت الدكتورة كريمة حامد، مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، تفاصيل اليوم الأول لتقلي المواطنين لقاح فيروس كورونا بالمحافظة.





وقالت "حامد"، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هناك 50 مواطنا من سوهاج سجلوا عبر موقع وزارة الصحة، وسوف يتم تلقيهم للقاح في المركز المخصص.





وأوضحت مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أن المحافظة استعدت بالعمل على مدار أكثر من 48 ساعة متواصلة، لتجهيز مركز طفل شرق ليكون جاهزا لمنح اللقاح للمواطنين، مؤكده أنه تم تجهيز خطوط السير وعدد الغرف المطلوبة، وحفظ اللقاحات بالطريقة الصحيحة.





وأشارت مديرة مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، إلى أن المستهدفين في هذه المرحلة طبقا لتعليمات وزارة الصحة هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة، مثل الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والمخ والأعصاب.



