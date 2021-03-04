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سيارات

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور

الخميس 04/مارس/2021 - 08:29 م
فيات تيبو 2021
فيات تيبو 2021
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صبري طلبه

تواصل شركة فيات الايطالية تألقها داخل الاسواق العالمية للسيارات، عبر إصدارها الشهير "تيبو" الذي يأتي بلمسات جديدة تختلف من حيث الواجهة الأمامية، إلى جانب عدة تجهيزات اخرى، كما تحتوي على حزمة فنية تتنوع بين التصميم الخارجي الهاتشباك والسيدان، وقدرات المحرك وناقل الحركة أيضًا. 


تحتوي فيات تيبو 2021 على نوعين من المحركات الأول سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 95 حصان، وعزم دوران 127 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات.


بينما تأتي النسخة الثانية بمحرك 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 110 حصان، وعزم دوران 152 نيوتن/متر، عند 4500 دورة في الدقيقة، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء ذات 6 سرعات.

 

وتتوفر السيارة بمنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع والثبات الالكتروني، إضافة إلى مستشعرات ركن، وبرنامج مراقبة ضغط الاطارات، ومثبت سرعة، وتكييف هواء، وزجاج كهربائى، وقفل مركزي للأبواب.

 


ويبلغ السعر الرسمي للسيارة فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021 :

 


الفئة الأولى مانيوال موديل PACK1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 197.900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال موديل PACK2 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 212.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل PACK1 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 262.900 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك  POP  هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 284.900 جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل PACK2 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 304.900 جنيه.

الفئة السادسة أوتوماتيك هاتشباك موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 329.900 جنيه.

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور
تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور
تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور
تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور
تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور
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