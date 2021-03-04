صحة سيناء: شفاء 10 حالات من كورونا.. ولا إصابات جديدة اليوم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، عن عدم تسجيل المحافظة أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما سجلت تماثل 10 حالات للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء في المحافظة إلى 1816 حالة منذ جائحة فيروس كورونا في ديسمبر ٢٠١٩





وأشارت المديرية، في بيان، إلى تواجد 4 حالات إصابة فقط في قسم العزل بمستشفي العريش العام، كما يوجد 64 مواطنًا داخل العزل المنزلي، تحت اشراف الاطقم الطبية من المستشفيات ببئر العبد والشيخ زويد والعريش، نظرًا لاستقرار حالتهم الطبية، ويخضعون للبروتوكول العلاجي المعتمد من وزارة الصحة.





واستقرت أعداد الوفيات التي شهدتها المحافظة منذ ظهور جائحة فيروس كورونا عند 108 حالات وفاة، حيث لم يسجل البيان اي حالات وفاة جديدة طوال الـ٢٤ ساعة الماضية، كما استقرت أعداد الإصابات الجديدة خلال الموجة الثانية لفيروس كورونا عند الرقم 317 حالة.





وفى تصريحات له اعلن عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اتاحة الفرصة للمواطنين للتسجيل للحصول على مصل التطعيم ضد كورونا بمستشفى العريش العام كمرحلة اولي بعد أن تم تسجيل ٧٧ مواطنا علي الموقع الإليكتروني.





وانطلقت الاسبوع الماضي ، حملة توعية ضد فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والتي يشارك فيها فريق من المتخصصين، تشمل مختلف التخصصات ، حيث تتولي إدارة التثقيف والإعلام الصحى فى مديرية الصحة بشمال سيناء، أعدت خطة لتكثيف الرسالة الإعلامية للتوعية وتشديد الإجراءات الوقائية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيدا .19







وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة بالمحافظة ، إنه تم عقد اجتماع بالمثقفين الصحيين، وتحدد اليوم الثلاثاء موعد انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بالأسواق العامة وتوزيع بوسترات للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية، لافتًا إلى أن إدارة التثقيف والإعلام الصحى تقوم بتدريب طلاب الامتياز من المثقفين الصحيين على العمل بحملات التوعية الجاري الإعداد لها.





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