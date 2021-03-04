بسبب كلامه المثير للسخرية .. لحظة قطع البيت الأبيض البث على بايدن | فيديو

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن كشف أنه ليس متأكدًا مما "يفترض به أن يفعله" خلال اجتماع افتراضي مع النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الامريكي.





وتحدثت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعد وقت قصير من تقديم بايدن كرئيس لفترة وجيزة عن طرح لقاح كورونا وخطة فحص التحفيز التي نوقشت كثيرًا.



ثم قال الرئيس الأمريكي إنه "سعيد بتلقي الأسئلة" من المشرعين بعد خطابه القصير - لكن البيت الأبيض قطع البث فجأة.







وقال بايدن، قبل انقطاع البث: "سأكون سعيدًا بتلقي الأسئلة إذا كان هذا ما يفترض بي فعله يا نانسي" مضيفا "كل ما تريد مني أن أفعله."

واثير الجدل من قبل مستخدمي تويتر بعد أن أشار الصحفيون من شبكة " ذا فريست" إلى كلمات بايدن التي استدعت السخرية.

وأشار أحد المستخدمين "إذا كان هذا هو ما يفترض أن أفعله" ... فالرجل لا يعرف حتى ما يفعله هناك ".





وتعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات شديدة بسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية الرسمية بعد تنصيبه.





واتهمت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني بايدن بالفشل في "الانخراط في الشفافية" التي وعد بها الشعب الأمريكي.





ووفقًا لموظفة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن إدارة بايدن لا "تحصل على درجة من التدقيق" التي واجهها رئيسها خلال فترة وجوده في السلطة.