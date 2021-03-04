ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي .. توتنهام يخطف فوزا صعبا من أرض فولهام

الخميس 04/مارس/2021 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على حساب نظيره فولهام، بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ33 من البريميرليج، على ملعب "كرافين كوتاج".

وسجل توتنهام هدفه عن طريق توسين أدارابيويو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 19، بعد كرة عرضية من سون حولها ديلي ألي ثم لمست في توسين وسكنت مرماه.

وسجل فولهام هدف التعادل عن طريق جوش ماجا في الدقيقة 62، ولكن الحكم الغى الهدف بعد الإستعانة بتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الإنتصار الثمين الى 42 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم مواجهة فولهام وساثهامبتون بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي.. فولهام يفرض التعادل على توتنهام على أرضه

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يحقق فوزا بشق الأنفس على فولهام

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يدك شباك توتنهام بثلاثية ويرتقي للمركز الـ4

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

فعلناها معا.. ساديو ماني يحتفل بفوز ليفربول على توتنهام

ترشيحاتنا

نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

السيسي الإنسان .. شاهد ماذا فعل الرئيس مع 200 شخص فقدوا الجنسية لمدة 30 عامًا

مصرع 7 أشخاص غرقًا في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

هل يجوز للحائض قراءة القرآن؟.. الإفتاء تجيب

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله الى الله.. ردده يفرج همك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود