الدوري الإنجليزي .. توتنهام يخطف فوزا صعبا من أرض فولهام

حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا صعبا على حساب نظيره فولهام، بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة الـ33 من البريميرليج، على ملعب "كرافين كوتاج".



وسجل توتنهام هدفه عن طريق توسين أدارابيويو بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 19، بعد كرة عرضية من سون حولها ديلي ألي ثم لمست في توسين وسكنت مرماه.



وسجل فولهام هدف التعادل عن طريق جوش ماجا في الدقيقة 62، ولكن الحكم الغى الهدف بعد الإستعانة بتقنية الفيديو بسبب لمسة يد.



ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الإنتصار الثمين الى 42 نقطة في المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي.



بينما تجمد رصيد فولهام عند 23 نقطة في المركز الثامن عشر.