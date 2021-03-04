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تكنولوجيا

"واتسآب" تدعم المكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيقها الخاص بالحاسبات الشخصية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:13 م
WhatsApp
WhatsApp
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أ ش أ
أعلنت شركة "واتسآب" (WhatsApp) اﻷمريكية، عملاق منصات الدردشة عبر اﻷجهزة المحمولة، دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر تطبيقها المخصص ﻷجهزة الحاسبات الشخصية المكتبية وحاسبات "ماك".

تأتي الخطوة بهدف توفير إجراء المكالمات المشفرة من طرف ﻵخر لمستخدمي منصة "واتسآب" على كل من أجهزة الحاسبات المكتبية واﻷجهزة المحمولة.

وعلى الرغم من أن فكرة المكالمات الصوتية والمرئية ليست جديدة على "واتسآب"، وأن تطبيقات المنصة الخاصة باﻷجهزة المحمولة المعتمدة على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أوه إس" تقدم تلك الميزة بالفعل، بدأت "واتسآب" إطلاق ميزة إجراء المكالمات من نسخة المنصة الخاصة بأجهزة الحاسبات المكتبية لمجموعة صغيرة من المستخدمين بنهاية العام الماضي.

وكما هو الحال مع ميزة مكالمات الفيديو الحالية، تعد الميزة الجديدة الخاصة بنسخة المنصة المواجهة ﻷجهزة الحاسبات المكتبية بتوفير ذات إجراء التشفير من طرف ﻵخر، اﻷمر الذي يعني أنه لن تستطيع "واتسآب" أو شركة "فيسبوك" المالكة لها باﻹنصات إلى المكالمات التي ستجرى عبر المنصة.

ورغم ذلك، فإن تطبيق المنصة الخاص باﻷجهزة المكتبية سيفتقر إلى ميزة المكالمات الجماعية، وسيقتصر في البداية على دعم المكالمات الفردية من طرف ﻵخر.. غير أن "واتسآب" وعدت بتوسيع ذلك، ليشمل دعم المكالمات الجماعية، دون أن تحدد موعدا لذلك.
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