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أخبار العالم

بـ شروط .. دول أوروبا الثلاث تفسح المجال للدبلوماسية مع إيران

الخميس 04/مارس/2021 - 10:22 م
أوروبا وإيران
أوروبا وإيران
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قسم الخارجي
أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ترحيبها بالاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إجراء مباحثات في أبريل المقبل، إلا أنهم قالوا إنه غير كاف.

وأضافت الدول الثلاث في بيان اليوم الخميس، أن بعض إجراءات إيران النووية لا يمكن التراجع عنها، مشيرين إلى أنه لا يوجد سبب مدني معقول لتخصيب طهران اليورانيوم بنسبة 20%.

وأكد البيان، أن إيران تحاول إنتاج معدن اليورانيوم إلى جانب انتهاكات أخرى، موضحين أن لديهم مخاوف جادة من سلوك طهران وعدم شفافيتها.

واستطردت الدول الثلاث أنهم قرروا تأجيل طرح قرار انتقاد إيران لمنح المحادثات فرصة، وتعاونها معهم ومع الوكالة الذرية.

ودعا البيان الثلاثي إيران إلى السير عكس مسارها ووقف خروقها دون تأخير، والالتزام بالاتفاق النووي ثم الحديث مع الولايات المتحدة.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أكد اليوم الخميس، أن بلاده لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي.

وقال ظريف في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما بعرف بالاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف ظريف: "إذا لم يكن عام 2021 هو عام 2015 فلن يكون عام 1945 أيضًا، لذلك دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونلغي حق النقض الفيتو".

ولفت: "دعونا نتوقف عن المواقف - التي فعلناها كلانا منذ 2003 - 2012 دون جدوى - ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة - والتي وقعنا عليها بالفعل".
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