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سيارات

بـ 3.5 مليون جنيه.. سعر مرسيدس G-Class | صور

الخميس 04/مارس/2021 - 10:59 م
G-Class
G-Class
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أماني نوار
كشفت مرسيدس في مصر عن طرحها موديلات G-Class  الجديدة في السوق المصري منذ أيام ، ويبلغ سعر السيارة 3 ملايين ونصف المليون جنيه.

وأكدت الشركة أن السيارة متوفرة في السوق بمحرك 4000 سي سي مع اثنين تيربو بقوة 422 حصان ،مع عزم دوران 610 نيوتن متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيك 9 جي ترونيك 9 سرعات ، وتسارع في 5.6 ثانية إلى 100 كم في الساعة


سنجد أن السيارة تتوفر بنظم كثيرة تساعدها على العمل على الطرق الوعرة في مصر، ومن هذه الأنظمة تعليق مختلف 3 قفل تفاضلي ونظام تعشيق تروس منخفض ، ونظام ديناميكي سيليكت .

كما تتوفر السيارة بنظام برومستر الصوتي ، ومقاعد تعمل بالكهرباء في التعديل مع لمسات كرومية ، موجودة في السيارة مع شاشتين 12.3 بوصة ،تتمتع السيارة بعجلات 20 بوصة ، ونظام عادم رياضي وزجاج فاميه ،مع العديد من الإضافات المميزة التي تتوفر في السيارة .



سيارة الدفع الرباعي من مرسيدس G-Class  تتسارع من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٥.٩ ثانية قبل ان تصل لسرعة قصوى ٢١٠ كم/س، تستهلك في المتوسط ١١.٥ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.


مرسيدس G Class جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى











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