بـ 3.5 مليون جنيه.. سعر مرسيدس G-Class | صور

سيارة الدفع الرباعي من مرسيدس G-Class تتسارع من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ٥.٩ ثانية قبل ان تصل لسرعة قصوى ٢١٠ كم/س، تستهلك في المتوسط ١١.٥ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.















































