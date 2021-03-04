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محافظات

استقطاع متر ونصف من نفق العجوزة بجوار الرصيف لمدة شهر لرفع كفاءته

الخميس 04/مارس/2021 - 10:56 م
اللواء احمد راشد
اللواء احمد راشد محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
أعلنت محافظه الجيزة عن قيام مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة  بأعمال رفع كفاءة  نفق العجوزة من حيث تنفيذ أعمال دهانات وتجميل وذلك في ضوء خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة انفاق السيارات . 

ونوهت محافظة الجيزة ان الأمر يستلزم استقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكي يتسني للمعدات اللازمة تنفيذ الاعمال وذلك لمده شهر ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة، و حتى يوم السبت على ان تكون الاعمال على مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركة المرورية .

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد علي الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمني المحدد لها.  

واوضح ان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للتسهيل على المواطنين بمناطق الاعمال بالكامل لضمان امن وسلامه المواطنين  كما تم  تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الاعمال لتسهيل الحركة المرورية تيسيرا على المواطنين .
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