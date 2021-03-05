10 غزلان يحطمون سيارة بي إم دبليو على الطريق السريع.. فيديو

في بعض الاحيان تصطدم السيارات بالحيوانات على الطريق خاصة في المنطقة العربية ، وهذا ماعرضه الفيديو المنشور المتداول على مواقع التوصل .



حيث ظهرت لقطات الكاميرا الامامية لإحدى السيارت ،مقطع فيديو لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة سوداء اللون تسير على الطريق وسط الغابات ، وفجأة انطلقت مجموعة من الغزلان إلى حارة سيارة بي إم دبليو .



وقام سائق السيارة بالضغط على الفرامل ، ليتجنب الإصطدام بها ، ولكنها كانت مجرد بداية فقط ، ولم يتوقف الأمر على ذلك بل انتهى الأمر بقفز عدد هائل من الغزلان من السيارة وعاد مالايقل عن 10 غزلات إلى بعد خوفها من السيارة .



وفي الفيديو المنشور تعرض غطاء الصندوق الخلفي ،ولوحة الربع الخلفي في سيارة بي إم دبليو ، ولكن تأثرت بشدة بفعل الغزلان ، بالإضافة إلى أن النافذة الخلفية لم تتحطم .



ومن المفترض أن يكون حدث بعض الضرر للوحة الربع الامامي للسيارة ، ولكن اصطدم بها غزال آخر أثناء محاولته لعبور الطريق.



وتعتبر فيديوهات تصادم الحيوانات بالسيارات من الفيديوهات الشهيرة جدا على مواقع التواصل الإجتماعي حيث أنها تلقى مشاهدة كبيرة ومتابعة خاصة من محبي السيارات .



