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منوعات

نقطة بالإجبار.. عروسان يفرضان على المعازيم دفع مبلغ كبير لحضور حفل زفافهما

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:52 ص
صدى البلد
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مريم صليب
قام زوجان بإحراج ضيوفهم في حفل الزفاف بعد أم تركوا بطاقة فيها رسالة على كل مقعد للأصدقاء و الأقارب المدعويين لمشاركتهم في حفل الزفاف و لكن كانت الصدمة فيما كتبوه في الرسالة . 

وقع زوجين في موقف محرج تسبب في اندفاعهم في التصرف مما أدى إلى اثارة الجدل و الغضب بين المدعوين في حفل زفافهم بعد أن بدء الحفل و دخل المدعويين قاعة الزفاف بعد ان اكتشفوا أن العريس و العروس يطالبوهم بترك المال لهم ، وفقا لما ذكرته صحيفة" ميرور" البريطانية. 

فوجئ المدعوون في حفل زفاف عريس و عروس بترك الثنائي بطاقات للضيوف بها رسالة يخبروهم من خلالهما ان عليهم ترك مبلغ مالي يقدر ب100 دولار في البطاقة قبل خروجهم من حفل الزفاف . 

اثارت تلك الرسالة الغضب بين ضيوف حفل الزفاف لأنهم شعروا بالإحراج الشديد بسبب طلبهم ترك المال، لأن بالطبع ليس بالضرورة أن يكون الجميع يملك ذلك المبلغ المالي الذي ظنه البعض طالب غير لائق . 

كتب العريس و العروس في الرسالة " لقد كلفنا حفل الزفاف كل المال الذي كنا نرصده للزواج و محفظتنا في البنك أصبحت خالية و نرجو من كل شخص ترك 100 دولار للمساهمة في اضافة المال للزوجين بعد الزواج و سيعتبر كل من الزوجين أن ذلك المبلغ هو هدية لهم من المدعوين" . 
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