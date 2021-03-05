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رياضة

هادي خشبة: كهربا مفيد فنيا للأهلي ولكن

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:48 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
علق هادي خشبة، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني. 

وأكد هادي خشبة في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كهربا من الناحية الفنية لاعب جيد ومفيد ولكن من ناحية الإنضباط والإلتزام هناك بعض العلامات على اللاعب".

وتابع: "هناك 3 أطراف في القضية، أولهم النادي وهو دوره تقييم جميع اللاعبين والفريق وليس اللاعب فقط من خلال وضع لوائح، أما الجهاز الفني دوره تنفيذ الجوانب الفنية وله سلطة كبيرة وهو مشاركة اللاعب من عدمها ولديه لائحة يتم تطبيقها سواء فنيًا أو إداريًا وليس هناك قرار سيصدر من جهاز الكرة يتم رفضه من قبل الإدارة".

وأضاف: "من الطبيعي أن يطور اللاعب من نفسه ليس فنيًا فقط ولكن من الناحية الشخصية أيضًا".

ولم يظهر كهربا في المران الجماعي وربما أدي بعض التدريبات التاهيلية داخل الجيم.

وكان كهربا دخل في مشادة مع بيتسو موسيماني المدير الفني عقب مواجهة طلائع الجيش مما تسبب في إيقافه شهرا وتغريمه ماليا 200 ألف جنيه.

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي غدا السبت في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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