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رياضة

سلبية مسحة كورونا لـ فريق الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:00 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق ظهر أمس للكشف عن فيروس كورونا.

وجه إيهاب فهمي السفير المصري في تونس الدعوة لبعثة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز إلى مأدبة اليوم الجمعة بحضور رئيس الزمالك، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، وطارق حشيش المستشار المالى للنادي، وأشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي مدير الكرة بالفريق الأول، وأعضاء من الجهاز الإداري والطبي والبعثة الإعلامية.

واعتذر أشرف قاسم المشرف العام على الكرة عن عدم حضور اللاعبين لمأدبة الغداء لفرض مزيد من التركيز على معسكر الفريق قبل مواجهة الترجي التونسي.

ويلتقي الفريق الأول بالنادي مع الترجي التونسي باستاد رادس في السادسة من مساء السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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