مشكلة الرجال.. تعرف على درجات التثدي وكيفية حلها

قال الدكتور محمد عماد الين استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن التثدي هو مشكلة تواجه الكثيرون من الرجال وعادة يؤدي ذلك الي الخجل والتأثير علي المظهر الجمالي فالتثدي الطبيعي قد ينجح علاجة دون اي تدخل جراحي اما اذا كان هناك تضخم بحجم التثدي فلابد من اجراء عملية جراحية.





وأكد عماد الدين، أن السبب الرئيسي من التدخل الجراحي هو ازالة الترهلات وشفط الدهون عن طريق التخلص من الخلايا الدهنية عن طريق عمل شق جراحي صغير بجانب حلمة الصدر لإزالة الترهلات وشفط الدهون وتعتبر العملية ضرورة علاجية.





وأضاف، أن التثدي لدى الرجال له درجات وقد لا يلجأ المريض في مرحلة الي اجراء عملية جراحية بناء علي ارشادات الطبيب اذا كانت تحتاج إلى تدخل جراحي أم لا وتحدد علي عدة مراحل مختلفة فحينما يكون البروز بحجم صغير حول حلمة الصدر ولذا ينصح الطبيب المريض بأن يمارس بعض التمارين الرياضية التي قد تقضي علي المشكلة بكل سهولة.





ولفت إلى أنه حينما يصل البروز إلى انتفاخ ولكن بوجود دهون ينصح الطبيب بممارسة التمارين الرياضة وتناول أدوية معينة وحينما يصل الانتفاخ إلى أن يظهر حتي في حالة ارتداء الملابس لذا يلجأ الطبيب الي تدخل جراحي لازالة الانسجة الزائدة.



