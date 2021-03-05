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أخبار العالم

السفارة الأمريكية بمصر تعلن عن مكافأة 5 ملايين دولار للإبلاغ عن إرهابي تونسي خطير

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:53 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
نشر حساب السفارة الأمريكية لدى مصر، أمس الخميس، بيانًا قالت فيه إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عرض  ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى توقيف أو إدانة إرهابي تونسي يدعى فاكر بوسورة. 

وقال البيان: "في عام ١٩٨٨، غادر بوسورة مسقط رأسه تونس ليقيم في فرنسا. ثم غادر فرنسا في عام ١٩٩١ وهاجر إلى مونتريال بكندا، وسافر ذهابًا وإيابًا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال التسعينيات".

وأضاف: " حصل بوسورة على الجنسية الكندية عام ١٩٩٩، وأثناء وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال".

وتابع البيان: "غادر بوسورة كندا في عام ١٩٩٩ وربما قام بعدة رحلات إلى أفغانستان في ١٩٩٩-٢٠٠٠. بعد تلقيه تدريبات من تنظيم القاعدة في أفغانستان، ثم عاد إلى كندا".

يعلن برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي...

Posted by U.S. Embassy Cairo on Thursday, March 4, 2021
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