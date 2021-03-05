جنازات كل ساعة.. دولة جديدة تتصدر مصابي ووفيات كورونا

بمرور الوقت أصبح فيروس كورونا عدوا خطيرا للإنسان لا يمكن الإستهانة به، بل أصبح يتحور و يتلون في كل بلد حتى بات أشرس الفيروسات في التاريخ و حصد أرواح الملايين .





وفقا لما نشرته صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن المحللين و العلماء في البرازيل أشاروا إلى تفشي فيروس كورونا في الدولة بطريقة لافتى للغاية فأصبح الهواء نفسه محمل بالوباء و تفوح رائحة الموت من كل شارع .





أوضح الاطباء أن الفيروس تحور بشكل كبير في البرازيل منذ بداية الجائحة، فلم تكن الإصابات بشكل ضخم يحدث في الأيام الحالية، فإن المرضى لا يمكنهم تلقي العلاج في المستشفى بسبب نفاذ الادوية و تسارع والعدوى بين المرضى.





أكد أحد الأاطباء أن على العالم النظر إلى البرازيل على انها بؤروة تفشي جديدة لفيروس أشد فتكا من سلالة كورونا، فإن حالات الموت أصبحت أكثر من المعدلات السابقة و لم يعد السيطرة عليها أمر بسيطا .





جدير بالذكر أن احد الأطباء أوضح أن الأمر فاق كل التوصعات و الخطط التي وضعتها الدولة، فإن الجنازات تضاعفت، حيث وصل الامر في أحد الأسابيع الماضية لجنازة كل ساعة و فقد فرد من كل أسرة دون السيطرة على تلك الأعداد الكبيرة .