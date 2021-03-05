عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 64 جيجابايت بـ 5800 جنيه





يذكر أن هاتف iPhone XS قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.





يأتي iPhone XS بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وبطارية سعة 2685 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتي 15 واط.



