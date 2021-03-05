عرض الجمعة.. اشتر آيفون XS نسخة 64 جيجابايت بـ 5800 جنيه

نجحت هواتف آيفون الفاخرة خاصةً فئة الـ X في جذب ملايين المستخدمين حول العالم لشرائها، للتمتع بتجربة الشاشة الكاملة بدون زر الرئيسية الشهير، و بالطبع مع التصميم المبهر والأداء المحسن بشكل ملحوظ فى الكاميرا و البطارية، و من بين هذه الإصدارات المميزة هاتف آيفون XS، بينما يعيبه سعره المرتفع، مع هذا العرض يمكنك الحصول عليه بنصف السعر تقريبًا.
و بحسب موقع تك رادار التقني، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من هاتف iPhone XS سعة 64 جيجابايت، مقابل 370 دولارًا أمريكيًا، مايعادل 5800 جنيه مصري، عبر العرض المقدم من موقع ايباى الشهير.
يذكر أن هاتف iPhone XS قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
يأتي iPhone XS بشاشة قياس 5.8 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وبطارية سعة 2685 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع حتي 15 واط.
يقدم iPhone XS كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، بالإضافة لمعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداءأً قويًا.
تستطيع الحصول على نسختك المجددة من هاتف آيفون XS نسخة 64 جيجابايت فى لونين هما الأسود و السيلفر من هنا.