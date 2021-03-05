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أخبار البلد

رئيس فاسكيرا تعلن تفاصيل الموافقة المستنيرة وإقرار لقاح كورونا..صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:00 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، فاكسيرا، المصل واللقاح، أن تسجيل المستحقين للقاح فيروس كورونا، يتم من خلال الموقع الالكتروني،

 http://www.egcovac.mohp.gov.eg/

وأكدت والي في تصريحات لـ"صدي البلد" ان بعد ارسال للمستحقين أماكن تلقي اللقاح، يتم اتخاذ إجراءات تأكيدية من أحقيته وبياناته الصحية.

وأوضحت رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أنه يتم توجيههم إلى غرفة الموافقة المستنيرة، واقرارهم بأخذ اللقاح الذي حصل على الموافقة الطارئة ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى كارت المتابعة.

 

وتتضمن الموافقة المستنيرة اسم متلقي اللقاح والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة ورقم الهاتف ثم عدد من الأسئلة هي:

- هل تعاني اليوم أو خلال العشرة أيام الماضية من أعراض الحمى أو السعال أو ضيق تنفس أو آلام في العضلات أو الصداع أو التهاب الحلق أو سيلان الأنف أو الغثيان أو القيء أو الإسهال؟

- هل تلقيت اي تطعيمات في غضون ١٤ يوما كانت الإجابة لا على الأسئلة السابقة؟

- هل سبق أن عانيت من حساسية تجاه دواء أو لقاح ما؟

- هل تعاني من أمراض تتسبب في ضعف المناعة مثل الأورام السرطانية؟

- هل تستخدم أدوية مثبطة المناعة مثل الكورتيزون؟

- هل تعاني من أمراض مناعة، أو ضغط الدم المرتفع أو مرض البول السكري أو أمراض القلب المزمنة أو أمراض عصبية مزمنة أو تشنجات عصبية أو أمراض الدم مثل السيولة أو التجلط؟

 هل يوجد حمل في الوقت الحالي أو تخطيط للحمل خلال عام، وهل ترضعين طفلًا أقل من 6  أشهر؟

- هل أصبت بفيروس كورونا خلال الـ٣ أشهر الماضية من عدمه؟

الصفحة التالية تتضمن معلومات لابد أن يطلع عليها متلقي اللقاح ويقر باطلاعه على ذلك وهي:

- اللقاح اختيارا وليس إجباريا والجسم يحتاج إلى بضعة أسابيع بعد التطعيم ليكون حماية ضد الفيروس

- اللقاح حصل على رخصة اللقاح الطارئ، وعلم متلقيه بجميع الآثار الجانبية والمضاعفات المحتملة للقاح

- الموافقة على الحصول على جرعتي التطعيم وقد سمح له بطرح أي استفسارات تخص اللقاح. 

- العلم بجميع الآثار الجانبية للقاح والمضاعفات المحتملة والمرتبطة بتلقي اللقاح. 

- إعفاء الدولة والسلطات والجهات الصحية في البلاد وموظفيها ووكلائها والشركات التابعة لها ومصنعي اللقاح وموظفيهم وموردي اللقاح وتابعيهم من أي وجميع المسؤوليات أو المطالبات لأي من الأسباب المعروفة وغير المعروفة التي قد تنشأ عن أو تتعلق أو ترتبط بأي شكل من الأشكال بتلقي اللقاح إلا في حالة الإخلال الجسيم أو المخالفة الصريحة للقواعد والممارسات الطبية السليمة.

- وفي نهاية الصفحة يوجد مكان لتوقيع متلقي اللقاح والطبيب.

 

 

رئيس فاسكيرا تعلن تفاصيل الموافقة المستنيرة وإقرار لقاح كورونا..صور
رئيس فاسكيرا تعلن تفاصيل الموافقة المستنيرة وإقرار لقاح كورونا..صور
رئيس فاسكيرا تعلن تفاصيل الموافقة المستنيرة وإقرار لقاح كورونا..صور
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