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أخبار البلد

الرى: تطوير آلية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بُعد

الجمعة 05/مارس/2021 - 08:59 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بتطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد ، حيث يتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها باستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع ، مع إمكانية تشغيل ماكينة الرى عن بُعد باستخدام نفس التطبيق بناء على قراءات مقياس الرطوبة. 

وأشار  الى إنتاج عينة من هذا الآلية سيتم اختبارها تمهيدًا لتعميمها لاحقًا ، وأنه جارى مواصلة العمل على تطويرها وإضافة خواص تكنولوجية مختلفة في نظم الاتصالات المستخدمة.

وأوضح  أن هذا التطوير يُمكن المزارع من اتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى ، كما يُساهم فى توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم ، مشيرًا إلى أن تصنيع هذا الجهاز يأتى فى إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لاستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر ، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

وكان مهندسو وزارة الموارد المائية والرى قد تمكنوا سابقًا من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية ، بحيث يساهم فى تحديد مدى احتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه ، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة ، ويساهم هذا الجهاز فى تنظيم عملية الرى وترشيد استهلاك المياه ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها ، وقد تم تصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها علي عدد من المزارعين لاستخدام الجهاز كتجربة ريادية فى بعض الأراضى التى تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ، وقد لاقت هذه التجربة نجاحًا وقبولًا لدى المزارعين ، الأمر الذى دفع الوزارة نحو بدء الإجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.
الرى: تطوير آلية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بُعد
الرى: تطوير آلية جديدة لمراقبة حالة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى عن بُعد
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