ضبط 100 كيلو أسماك ولحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى الأقصر.. صور

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المطاعم وأماكن تقديم الأغذية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.
شارك فى الحملة مديرية التموين ومديرية وشرطة المسطحات وأسفرت الحملةعن ضبط أحد مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية وأحد محلات بيع السلع الغذائية وذلك لحيازتهما كمية قدرها ١٠٠ كيلو أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بفحص الأطباء البيطريين وتم تحرير المحاضر التموينية اللازمة.
وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.