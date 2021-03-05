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محافظات

ضبط 100 كيلو أسماك ولحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى الأقصر.. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:33 ص
صدى البلد
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شمس يونس
شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر،  حملة مكبرة لضبط الأسواق بالمحافظة وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتشديد الرقابة على المطاعم وأماكن تقديم الأغذية والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية. 

شارك فى الحملة  مديرية التموين ومديرية وشرطة المسطحات وأسفرت الحملةعن ضبط أحد مطاعم الأسماك والمأكولات البحرية وأحد محلات بيع السلع الغذائية وذلك لحيازتهما كمية قدرها ١٠٠ كيلو  أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بفحص الأطباء البيطريين وتم تحرير المحاضر التموينية اللازمة.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
ضبط 100 كيلو أسماك ولحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى الأقصر.. صور
ضبط 100 كيلو أسماك ولحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى الأقصر.. صور
ضبط 100 كيلو أسماك ولحوم منتهية الصلاحية بمطعم فى الأقصر.. صور
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