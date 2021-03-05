حكام الجمعة.. أحمد الغندور يدير مباراة دجلة والإسماعيلي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات اليوم الجمعة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.





وجاءت الأطقم التحكيمية على النحو الآتي:





مباراة وادى دجلة والإسماعيلي

الدولى أحمد الغندور حكما للساحة فيما يعاونه ثنائى المساعدان هانى خيرى ورجب محمد ومحمود حسيب حكما رابعا ومحمود ناصف حكما للفيديو ومساعده محمد التابعي.





مباراة الاتحاد السكندرى والإنتاج الحربي





محمود عاشور حكما للساحة ويساعده الثنائى أحمد نوفل ومحمد عطا وحكما رابعا عمرو عابدين وحكما للفيديو الدولى جهاد جريشة ومساعده محمد القلاوي.





مباراة طلائع الجيش وإنبي



