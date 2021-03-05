قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية، لأداء امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، يوم الأحد القادم





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: أنه سيعقد لطلاب الإعدادية امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.





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وعبر وزير التربية والتعليم عن استياءه من انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة بشأن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى للشهادة الإعدادية.









وأكد وزير التربية والتعليم، أن الضوابط الصحيحة هي أنه لن تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام ، بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





وقال الوزير : الطالب الذي لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في المادة عليه التقدم لامتحان تكميلي ، ويعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





واضاف وزير التربية والتعليم : يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.





وكانت قد اوضحت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي ارسلته للمديريات التعليمية ، أنه سيكون عدد الاسئلة في امتحانات الاعدادية كالتالي :





اللغة العربية : 10 اسئلة بـ 80 درجة

الرياضيات (جبر وهندسة ) : 8 اسئلة بـ 60 درجة

اللغة الانجليزية : 6 اسئلة بـ 60 درجة

العلوم : 6 اسئلة بـ 40 درجة

الدراسات الاجتماعية : 5 اسئلة بـ 40 درجة

المجموع : 35 سؤال بـ 280 درجة