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حوادث

إصابة 20 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:56 ص
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
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محمد الطحاوي
أصيب 20 شخصا من العاملين بشركة مفروشات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد، فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة بهم، بدائرة مركز بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس وجار تقديم الرعاية الطبية لهم.
 
فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من مستشفى بلبيس يفيد وصول 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وتبين من التحريات، وقوع حادث انقلاب أتوبيس الشركة أمام قرية الجوسق طريق" بلبيس- شبرا النخلة" أثناء ذهابهم للعمل وجار تقديم الرعاية الصحية لهم وتحرير محضر بالواقعة.
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