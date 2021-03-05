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أخبار البلد

انتخابات الصحفيين.. تشديدات أمنية بمحيط النقابة مع انعقاد الجمعية العمومية

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:11 ص
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
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عبد الوكيل أبو القاسم
شهد محيط مبني نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة تشديدات أمنية مكثفة، تزامنًا مع عقد الجمعية العمومية واجراء انتخابات التجديد النصفي.

وتوافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، للتسجيل في كشوف الناخبين؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب و6 أعضاء، حال اكتمال النصاب القانوني.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميري، فتحت باب التسجيل في كشوف الجمعية العمومية، في تمام العاشرة صباحًا.

ويستمر التسجيل في الجمعية العمومية حتى الـ12 ظهرًا، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يجرى المد بحد أقصى للثانية ظهرا لحين اكتمال النصاب بحضور 50% +1، من الصحفيين المقيدين بجدول المشتغلين.

ويبدأ التصويت لاختيار النقيب وأعضاء المجلس من الثانية والنصف ظهرا حتى السابعة مساء، على أن يبدأ الفرز بعدها مباشرة.

ووفقا لقانون النقابة، تكون انتخابات أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، بينما يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا أسفر انتخاب النقيب على عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وتكون الإعادة غدًا، وذلك تفعيلًا لقرار الجمعية العمومية لعام 2015، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

ووفقًا للقانون، تنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، اليوم 5 مارس، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات غدًا، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين، يوم 19 مارس، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.


أما في حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.
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