بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من المسجد الحرام والنبوي

بثت فضائية القرآن الكريم، والسنة النبوية، بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة، من الحرم المكي والحرم النبوي.





ويؤدي خطبة اليوم، بالمسجد الحرام، الشيخ عبدالله بن عواد الجهني، بينما يخطب في المسجد النبوي، الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.





ويؤم المصلين في صلاة الجمعة، الشيخ عبدالله الجهني، ويؤمهم كذلك في صلاة العصر.





بينما يؤم المصلين في صلاتي المغرب والعشاء، الدكتور ماهر المعيقلي، وسط اجراءات احترازية مشددة.





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