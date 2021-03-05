شيخ الأزهر عن زيارة بابا الفاتيكان للعراق "أدعو الله له بالتوفيق"

ساند فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرانسيس الثاني، بابا الفاتيكان، في زيارته للعراق.

ونشر شيخ الأزهر على صفحته على فيس بوك قائلا " زيارة أخي البابا فرنسيس @Pontifex_ar التاريخية والشجاعة للعراق العزيز تحمل رسالة سلام وتضامن ودعم لكل الشعب العراقي.. أدعو الله له بالتوفيق، وأن تحقق هذه الرحلة الثمرات المأمولة على طريق الأخوة الإنسانية.





استعدادات مكثفة لزيارة بابا الفاتيكان

يشهد العراق بصفة عامة ومطار بغداد بصفة خاصة استعدادات أمنية مكثفة؛ استعدادا لوصول طائرة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ووفق وكالة الأنباء العراقية فإن الطائرة التي يقلها البابا فرنسيس ومرافقوه انطلقت من المطار في العاصمة الايطالية روما باتجاه بغداد التي سيصلها في الساعة الثانية بعد الظهر (11:00 ت.غ) ".

وسيكون رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على رأس المستقبلين للبابا في مطار بغداد الدولي.