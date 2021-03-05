لهواتف أندرويد.. طريقة تفعيل ميزة الوضع الليلي بـ خرائط جوجل

بدأت شركة جوجل Google ، في طرح تحديث جانب الخادم لميزة الوضع المظلم بتطبيق الخرائط التابع لها، أواخر العام الماضي 2020، مما أتاح للمستخدمين فقط التبديل يدويا بين الوضع الساطع والداكن، ومع ذلك، لم تكن السمة متاحة لجميع مستخدمي التطبيق حتى وقت قريب.





وبحسب ما ذكره موقع "android central"، أوائل الشهر الجاري، أطلقت شركة جوجل بعض المزايا لهواتف بيكسل، إلى جانب ذلك، طرحة الشركة الأمريكية تحديثا يوفر القدرة على تمكين ميزة الوضع الليلي Dark Mode ، في تطبيق الخرائط لجميع مستخدمي هواتف أندرويد.









وفي الإصدارات السابقة، كانت شاشة تطبيق الملاحة Google Maps، تتحول تلقائيا من الوضع الساطع إلى الوضع المظلم تلقائيا بناء على وقت اليوم، ولكن مع التحديث الأخير أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق خرائط جوجل تفعيل السمة الداكنة باستمرا دون التبديل، أو يمكنك تبديلها تلقائيا بناءً على الوضع العام لنظام التشغيل على الهاتف، حيث تدعم بعض إصدارات أندرويد خاصية الوضع الليلي ضمن نظامها الأساسي.





فإذا كنت تتساءل عن كيفية تفعيل ميزة الوضع الليلي في تطبيق خرائط جوجل، اتبع الخطوات التالية:





1. افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك الأندرويد.





2. اضغط على صورة ملفك الشخصي أعلى يمين الشاشة.









3. انقر على خيار الإعدادات Settings من القائمة.





4. من قائمة الإعدادات، حدد خيار السمة Theme.





5. حدد خيار Always in Dark Theme، من قائمة الخيارات.



