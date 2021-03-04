جوجل تطلق نسخة المعاينة الثانية من أندرويد 12

أصدرت شركة جوجل Google، الإصدار الثاني من معاينة المطورين لنظام التشغيل التابع لها أندرويد 12 ، بعد أن تم إطلاق الإصدار الأول منها خلال الشهر الماضي، وذلك لمعالجة بعض الأخطاء والمشكلات المبكرة التي اكتشفها مطورو التطبيقات.





وبحسب ما ذكره موقع "9to5google" التقني، تتضمن مشكلات البارزة التي تم إصلاحها في معاينة المطورين الجديدة Developer Preview 1.1، بنظام أندرويد 12 أهمها عدم استجابة قارئ بصمات الأصابع، الذي لا يستجيب لدرجة أنه كان عليك استخدام رمز مرور لإلغاء القفل الجهاز، إلى جانب تصحيحات الأمان لشهر مارس.









وتشمل المشكلات التي تم إصلاحها أيضًا، مشكلة الاتصال المتقطع بشبكة الواي فاي Wi-Fi، والأخطاء التي تسببها التقاط لقطة شاشة من شاشة القفل، وإقفال التنشيط الجزئية التي تسببت في استنزاف البطارية.





ومن المقرر أن تطلق "جوجل" النسخة المستقرة من نظام التشغيل أندرويد 12، بحلول الخريف المقبل، والذي سيتضمن مجموعة من الميزات الجديدة، من بينها مؤشر خصوصية جديد يعرض تحذيرا في شريط الحالة لتنبيه المستخدمين لوصول أحد التطبيقات للكاميرا أو الميكروفون.





وعلى غرار نظام التشغيل iOS من آبل، سيقدم نظام التشغبل أندرويد 12، ميزة تخصيص جديدة تمكن المستخدم من النقر بشكل مزدوج على ظهر الجهاز، لتشغيل الكاميرا أو إسكات المكالمات الهاتفية الواردة، إلى جانب بعض الوظائف الأخرى يحددها المستخدم.





وسيجلب أندرويد 12 أيضًا، ميزة لمشاركة كلمة سر الواى فاي مع الأجهزة القريبة من جهازك، إلى جانب خاصية تمكن مستخدمو هواتف بيكسل من التصوير تحت الماء.