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سيارات

Perodua سيارة جديدة تنافس هيونداي وكيا |فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
أزاحت شركة Perodua الماليزية الستار عن سيارتها الجديدة، التي تم تصميمها لتنافس كيا وهيونداي الكروس أوفر متوسطة الحجم.


كما بنيت السيارة على منصات TANG، والتي تتميز بالمتانة العملية ، كما حصلت السيارة على شكل هيكل كروس أوفر متوسط الحجك ، وتتميز بتصميم أنيق ، ويتداخل فيه اللون الأسود مع الألوان .


وبالنسبة لطول هيكل السيارة 4 أماتر 65 ملم تقريبا ، مع ارتفاع أسفله على الأرض نحو 20 سم، وتم تجهيز السيارة بممتصات صدمات، وملحقات بلاستيكية خاصة من أجل حماية محيطه ومحيط حجرات العجلات من الصدأ .

ومن الداخل جهزت السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد الصناعي ، وتتسع لـ 5 ركاب ، كما حصلت على واجهة الامام متطرورة فيها شاشة تعمل باللمس ، ويمكن الأتصال لاسلكيا مع الهواتف والاجهزة الذكية

 
وزودت السيارة بأنظمة قيادة متطورة تحافظ على ثباتها على المنعطفات والمنحدرات ، بالإضافة إلى حساسات الضوء ، والمطر وكاميرات وحساسات مسافة أمامية ، وخلفية ، بالإضافة إلى مصابيح ضباب العمل ، بالإضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بوضعية ، وحرارة المقاعد .

وتستمد السيارة محركاتها بنزين توربينية بسعة 1.0 لتر ، ويولد عزم يعادل 98 حصان ، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات ، وعلب ميكانيكية 5 سرعات .

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