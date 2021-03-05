Perodua سيارة جديدة تنافس هيونداي وكيا |فيديو

أزاحت شركة Perodua الماليزية الستار عن سيارتها الجديدة، التي تم تصميمها لتنافس كيا وهيونداي الكروس أوفر متوسطة الحجم.





كما بنيت السيارة على منصات TANG، والتي تتميز بالمتانة العملية ، كما حصلت السيارة على شكل هيكل كروس أوفر متوسط الحجك ، وتتميز بتصميم أنيق ، ويتداخل فيه اللون الأسود مع الألوان .





وبالنسبة لطول هيكل السيارة 4 أماتر 65 ملم تقريبا ، مع ارتفاع أسفله على الأرض نحو 20 سم، وتم تجهيز السيارة بممتصات صدمات، وملحقات بلاستيكية خاصة من أجل حماية محيطه ومحيط حجرات العجلات من الصدأ .



ومن الداخل جهزت السيارة بمقاعد مكسوة بالجلد الصناعي ، وتتسع لـ 5 ركاب ، كما حصلت على واجهة الامام متطرورة فيها شاشة تعمل باللمس ، ويمكن الأتصال لاسلكيا مع الهواتف والاجهزة الذكية





وزودت السيارة بأنظمة قيادة متطورة تحافظ على ثباتها على المنعطفات والمنحدرات ، بالإضافة إلى حساسات الضوء ، والمطر وكاميرات وحساسات مسافة أمامية ، وخلفية ، بالإضافة إلى مصابيح ضباب العمل ، بالإضافة إلى أنظمة كهربائية للتحكم بوضعية ، وحرارة المقاعد .



وتستمد السيارة محركاتها بنزين توربينية بسعة 1.0 لتر ، ويولد عزم يعادل 98 حصان ، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات ، وعلب ميكانيكية 5 سرعات .



