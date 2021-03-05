محافظ القليوبية: توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر إلى حميات بنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة والصرف لمتابعة أعمال التطوير ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.





واستهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها، كما تم توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر وجار تركيبه بالمستشفى.





كما اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها واستيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث تم تخصيص مبنى خاص للعناية المركزة فقط.





واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال وسيتم التشغيل التجريبي يوم الاثنين المقبل بعد استلام المستشفى من قبل لجنة متخصصة من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.

واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.



