محافظ القليوبية: توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر إلى حميات بنها

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة بنها لتفقد عدد من المشروعات في قطاع الصحة والصرف لمتابعة أعمال التطوير ودفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات.
واستهل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها لمتابعة أعمال تركيب شبكة الغازات بمستشفى الحميات والتي سيتم الانتهاء منها، كما تم توريد تانك أكسجين بسعة 11 ألف لتر وجار تركيبه بالمستشفى.
كما اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمستشفى، وتواجد الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من باقي الأعمال لتشغيل المستشفى بكامل طاقتها واستيعاب عدد أكبر من المرضى، حيث تم تخصيص مبنى خاص للعناية المركزة فقط.
واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال وسيتم التشغيل التجريبي يوم الاثنين المقبل بعد استلام المستشفى من قبل لجنة متخصصة من الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية.
واطمأن الهجان من مديرة المستشفى على سير العمل وشدد على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.
من جانبه أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات والتعديات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لسيولة الحركة المرورية والعمل على راحة المواطنين.
ووجه الهجان رؤساء المدن والأحياء بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام سواء بإشغال أو تشويه لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة ، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع ولن يسمح بأي شيء يعوق الحركة المرورية، أو يتضرر منه المواطن.
وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة مفاجئة، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشارع الشعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، وجرى مصادرة 25 شيشة، بالإضافة إلى التحفظ على 30 مقعدا في الطريق العام.
واختتم المحافظ جولته بتفقد الطرق البديلة لشركات البترول بمسطرد وشارع عزبة أفندينا، قبل نقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول إلى طريق الخصوص الدائري مشيرا إلى أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية التي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الانتظار المروري الخاطئ.