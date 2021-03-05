تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما نصف كيلو حشيش بقليوب تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات جنوب بها وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وتحريز المضبوطات.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث بالقبض على عنصري شديدي الخطورة بقليوب وبحوزتهما نصف كيلو حشيش.

وتبين من التحريات أن المتهمين هما "ب .ع .ح" 31 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 255 جرام ومبلغ مالي 255 جنيه وهاتف محمول، و"م . ي .ح" 19 سنة عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن 250 جرام ومبلغ مالي 125 جنيه وهاتف محمول.

وكانت مباحث القليوبية قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص من أسرة واحدة من بينهم ربة منزل أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار اسفل منزلهم بمنطقة عزبة الزراعة التابعة لقسم أول بنها وتم التحفظ على المنزل وأدوات الحفر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بناحية عزبة الزراعة دائرة القسم.

وبالفحص تم ضبط كل من "ا ع ع " 36 سنة عامل وشقيقته "م ع ع" 51 سنة ربة منزل ونجلها "ا ع ع " 29 سنة عامل وذلك أثناء قيامهم بالحفر بالمنزل محل سكنهم مكون من 3 طوابق وعثر على أعمال حفر داخل صالة الشقة بالطابق الأرضي بعمق متر ونصف بقطر متر ونصف.

كما تم ضبط أدوات الحفر عبارة عن "ماتور شفط مياه بالخرطوم الخاص به وعدد 3 كوريك ودقاق" وتم التحفظ عليها ، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.