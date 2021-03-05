لعبة الموت.. أول تدخل برلماني لحظر تحدي التعتيم على التيك توك

أعلن النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول كيفية تعامل الدولة مع الخطورة الناجمة عن إنتشار برامج التيك توك وألعاب الموت الموجودة عليه.





ولفت "خليل" لـ"صدى البلد" إلى واقعة وفاة 3 أصدقاء في مقتبل حياتهم بشكل مفاجئ، وتم التأكد بعد ذلك أن سبب الوفاة يرجع إلى إستخدام لعبة جديدة ظهرت مؤخرا تسمى لعبة " الوشاح" وهو ما يعرف بإسم تحدي التعتيم على موقع التواصل الإجتماعي "تيك توك"، مطالبا بالتدخل الفوري والفعال لعمل تقنين لبرامج "تيك توك" وهذه الألعاب، لأن هذه الحالة ليست الواقعة الأولى بل شهدنا حالات إنتحار كثيرة كان سببها هذه الألعاب التكنولوجية الخطيرة.





وأشار عبدالوهاب خليل، إلى أن هذه اللعبة تستهدف الأشخاص المضطربين والمارين بمراحل إكتئاب، وبالتالي يصبحوا فريسة سهلة الصيد، مؤكدا ضرورة إتخاذ خطوات جادة لتقنين هذه البرامج والتي تعدت بشكل صريح على القيم والمباديء التي يلتزم بها المجتمع المصري.





وعبر عضو مجلس النواب، عن إستيائه بسبب تكرار حالات الإنتحار بسبب هذه الألعاب ومواصلة حصد أرواح المستخدمين لها فضلا عن الأضرار النفسية الناجمة عنها، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم تدحل فوري لحظر هذه الألعاب، وتفعيل دور الوعي المجتمعي لتجنب إستخدام هذه التطبيقات، مشددًا على ضرورة توعية الطلاب من هذه الألعاب الخطيرة التي قد تسبب الموت.

