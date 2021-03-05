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اقتصاد

شعبة العطارة: مخزون ياميش رمضان كاف.. والأسعار ارتفعت من 5 إلى 15 %

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:35 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
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ولاء عبد الكريم
أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا الياميش الرمضاني والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات، وأن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي  موجود في الموانئ حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع.


وأضاف "الكومي"، أن الأسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن التجار استوردا  الياميش والمكسرات والعطارة وجار تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت الموانئ المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.

ولفت "نائب رئيس الشعبة" النظر إلى أن البضائع شهدت تأخرًا كبيرا في الوصول للموانئ المصرية نتيجة ظروف كورونا وتدكس الحاويات في الموانئ، فضلًا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول الموردة لمصر.

وأوضح "الكومي"، أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من دول شرق اسيا مثل الهند واندونيسيا وكذا فيتنام وسوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأخر وصول البضائع هذا العام تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان مبكرًا في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لبحث سبل تلافي المشكلات بين التجار والهيئة وتحديدًا المتعلقة بالافراج نتيجة اشتراطات الهيئة مؤخرًا
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