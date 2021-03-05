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أصل الحكاية

قصة نجاح تأسيس شركة مازدا من تصنيع الأسلحة في الحرب العالمية إلى السيارات

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:06 م
مازدا
مازدا
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أماني نوار
تعتبر شركة مازدا هي من أفضل الشركات اليابانية في تصنيع السيارات ، ويعود الاسم إلى أهورا مازدا، الإله الزرادشتي الأعلى، ورمز الحكمة والوحدة.

تأسست الشركة عام 1920 ، وتحت مسمى شركة تويو كورك كوجيو ،وتم تغيير التسمية عام 1927 ، وذلك في البداية كانت الشركة متخصصة في صنع المعدات الصناعية ، ومن ثم تحولت إلى صناعة السيارات ، كما دشنت هذا التحول بإنتاج سيارة " مازدا جو " عام 1931 م .


 كما إن الشركة تويو كوجو انتجت الأسلحة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية ، واتخذت الشركة من اسم مازدا بشكل رسمي عام 1984 .


وبدأ نشاط الشركة في صناعة الآلات ثم تحولت إلى صناعة السيارات لتعرض أولى سياراتها في السوق الياباني عام 1931، ثم قامت الشركة بصناعة الأسلحة المستخدمة للأغراض العسكرية طيلة فترة الحرب العالمية الثانية.

ولكن لم تتخذ الشركة اسم مازدا ماركة لسياراتها بشكل نهائي إلا عام 1984 ، ثم قامت مازدا شعار سياراتها 4 مرات قبل أن تختار تصميمها المتداول حاليا وفي السوق والمصمم عام 1997 ، ويمثل حرف M  الاسم الأول من اسم الشركة، وهي مرسومة بطريقة جمالية تشبه يدين ممدوتين ومرفوعتين إلى السماء تطلعًا للمستقبل، مع إشارة ضمنية إلى البعد الديني لاسم مازدا. 
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