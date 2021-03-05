فيديو جراف.. بـ لوك أشبه بالأميرات.. زفاف البلوجر دينا داش

تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.
لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي باحدى قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة ، وتألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.
دينا داش بلوجر مصرية مواليد 1996 وهي الشقيقة الكبرى للفنان أحمد داش تمتلك قناة على يوتيوب تقدم من خلالها محتوى خاصا بالجمال والموضة وفنون تطبيق الماكياج.
ولمزيد من التفاصيل حول زفاف البلوجر دينا داش شاهد الفيديو جراف التالى.