بتكلفة 10 ملايين جنيه.. افتتاح 6 مساجد جديدة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.





جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 6 مساجد جديدة بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وايتاى البارود بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و780 ألف جنيه وهي:-





- مسجد عوض حمد بقرية عوض حمد مركز دمنهور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 155 متر بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد علي سعد بقرية على سعد منية عطية مرکز دمنهور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 310 أمتار بتكلفة إجمالية 180 ألف جنيه

*مسجد التوبة بمدينة دمنهور صيانه وترميم بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 580 متر وبتكلفة 2 مليون جنيه.

- مسجد البكساوى بقرية البكساوى بمركز ايتاى البارود

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 530 متر وبتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد حمودة بقرية حمودة البستان الدلنجات

جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 210 متر وبتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الشرقى بقرية جزائر عيسى الدلنجات جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 842 متر بتكلفه 3 مليون و600 ألف جنيه.





وتناولت خطبة الجمعة والتى جاءت تحت عنوان "الإسراء والمعراج" رحلة الإسراء ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها حيث جاءت رحلة الإسراء والمعراج تکريما إلهيا لنبينا ( صلى الله عليه وسلم) بعد ما أصابه من أذى قومه ما أصابه، فصبر وصابر ورابط، وتحمل وتضرع إلى ربه سبحانه، ومن مظاهر تکریم الله عز وجل لنبيه استقبال جميع الأنبياء السابقين له في المسجد الأقصی وصلاته بهم إماما، ولقد كانت رحلة الإسراء والمعراج رحلة عطاء، وإكرام، ومنح لنبينا ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المعجمات، أي المعاصي دون الشرك.





كما تم بجميع المساجد التى شهدت صلاة الجمعة اليوم حملات تعقيم وتطهير وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة البعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة.





وأشار محافظ البحيرة إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح أكثر من 165 مسجد تجاوزت تكلفتها 240 مليون جنية فى طفرة كبيرة تضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13850 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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