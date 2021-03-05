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فن

ابعد بنفسك عن السلبيات.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وتألقت منة فضالي  بمكياج صاخب  وإطلالة ساحرة ما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت منة علي الصورة قائلة: الأشياء الجميلة تحدث عندما تبعد نفسك عن السلبيات.

يذكر أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
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