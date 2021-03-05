ريجيم الخيار.. فوائده وأضراره وكيفية تطبيقه

فقدان الوزن مهمة شاقة ويتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والتحكم في النفس والالتزام والتصميم لتحقيق المهمة الصعبة وتوجد أنواع أنظمة غذائية عديدة ريجيم لـ انقاص الوزن





ووفقا لما جاء فى موقع " timesofindia " يوصى بالعديد من الحيل الغذائية لفقدان الوزن ومنها ريجيم " يوصى بالعديد من الحيل الغذائية لفقدان الوزن ومنها ريجيم الخيار حيث يساعد نظام الخيار الغذائي على إنقاص الوزن على المدى القصير عن طريق الحد من تناول السعرات الحرارية، إليك نظرة على كل ما تحتاج لمعرفته حول النظام الغذائي.





حمية الخيار





نظام الخيار الغذائي هو نظام غذائي لفقدان الوزن يعد بمساعدتك على خسارة ما يقرب من 7 كجم في 7-14 يومًا، وتوصي باستبدال معظم الأطعمة بالخيار مع الاحتفاظ بالفواكه والخضراوات الأخرى إلى الحد الأدنى، يتكون بشكل أساسي من الخيار المقترن ببعض الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والدجاج والأسماك والمكسرات.





إرشادات النظام الغذائي





لا توجد أي إرشادات أو قواعد قياسية لنظام حمية الخيار. التوصية الوحيدة هي تناول الخيار في معظم الوجبات.





ينصح النظام الغذائي بتناول الخيار كلما شعرت بالجوع. نظرًا لأن الخيار منخفض السعرات الحرارية ، يمكنك أن تأكل ما تريد وما زلت تعاني من نقص في السعرات الحرارية، أيضًا ، نظرًا لأن الخيار يحتوي على نسبة منخفضة من البروتين ، فإن النظام الغذائي يوصي بإقران الخيار ببعض الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهون والجبن القريش والمكسرات.





ما مدى فعاليته في إنقاص الوزن؟





نظام الخيار الغذائي منخفض للغاية في السعرات الحرارية ومن المرجح أن يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى القصير. ومع ذلك ، يستعيد معظم الأشخاص الوزن الذي فقدوه بعد إنهاء برنامج صارم لفقدان الوزن مثل هذا البرنامج ، خاصةً إذا كان النظام الغذائي لا يعلم سلوكيات الأكل الصحي ، مثل التحكم في الكمية وقراءة ملصقات التغذية.





وبالتالي ، لإنقاص الوزن وتحسين صحتك ، من الأفضل تناول نظام غذائي مليء بالتنوع. اهدف إلى تناول العديد من الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والدهون الصحية والبروتينات الخالية من الدهون والنباتية.





الأخطار المحتملة للنظام الغذائي





1. بينما يحتوي الخيار على عدد قليل من العناصر الغذائية ، إلا أنها ليست كاملة من الناحية التغذوية والالتزام طويل الأمد بهذا النظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى نقص المغذيات ومشاكل صحية.





2. يوصي النظام الغذائي بحوالي 800 سعرة حرارية في اليوم ، مع بعض الإصدارات الأكثر تقييدًا ، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، طريقة ما ، يتكيف الجسم مع الجوع.



