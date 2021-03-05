أحمد عز يعود إلى مصر بعد تصوير مشاهده في "هجمة مرتدة" بالأردن









عاد النجم أحمد عز إلى مصر بعد انتهائه من تصوير مشاهده في الأردن وذلك ضمن أحداث مسلسله " هجمة مرتدة " الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل .





وكان صناع المسلسل استقروا على اسم " هجمة مرتدة " ليكون اسم المسلسل وذلك بعد أن تغير خلال الفترة الماضية إلى أمن قومي ليعود إلى الاسم الأول مرة أخرى بصفة نهائية.





ويتبقى لعز أربعة أيام فقط للانتهاء من تصوير مشاهده في المسلسل بالكامل .





وكان عز قد غادر مصر يوم الأحد الماضي متجهًا إلى الأردن لتصوير باقي المشاهد الخارجيه هناك .





ومن جانب آخر يعقد عز جلسات تحضيريه مع المخرج شريف عرفه للاستعداد لبدء تصوير فيلم

" الجريمة" .





وتدور أحداث الفيلم قالب درامي تشويق، ويشارك في البطولة نجوم كبار منهم الفنانة منة شلبي والفنان سيد رجب والفنان ماجد الكدواني.





يذكر أن مسلسل " هجمة مرتدة" بطوله أحمد عز ؛ هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.



