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سيارات

من أرخص السيارات الأوتوماتيك في مصر.. سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021.. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:01 م
سوزوكي سويفت ديزاير
سوزوكي سويفت ديزاير
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أماني نوار
تعتبر سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة موديل 2021 من السيارات التي لاقت إقبال كبير من قبل العملاء في السوق ، وتتميز بالعديد من المواصفات الرائعة المميزة ، ويقدر سعر السيارة في السوق المصرية للفئة الأوتوماتيك ب 214 ألف جنيه .


وتعتمد السيارة على الدفع الامامي للعجلات ، وقوة محرك 87 حصان ، وسعته نحو 1200 سي سي عند 6000 لفة في الدقيقة ، وعزم دوران 113 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة .

كما أن عزم السيارة ديزاير حوالي 118 حصان ، مع ناقل حركة أوتوماتكي من 5 إلى 4 سلندر ، 16 صباب ، كما يمكن السيارة التسارع من وضع الاستعداد إلى سرعة 100 كم في الساعة ، بالإضافة إلى أقصى سرعة للسيارة تبلغ حوالي 170 كيلو متر في الساعة .

 
 
وتم تزويد السيارة بنظام الحقن الإلكتروني للوقود ، ونظام فرامل abs  المانع للأنغلاق ،مع توزيع إلكتروني للفرامل ebd ، ويوجد بها مثبت سرعة ، بالإضافة نوافذ كهربائية ، ومكيف مزود بالريموت كنترول ، كما تحتوي على مصابيح أمامية ومرايات جانبية .

بالنسبة للعجلات السيارة تحتوي على عجلات رياضية 15 بوصة ، وتتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي اللامع بتصميم هندسي مميز .

 اما وسائل الامان في السيارة تحتوي على وسائد هوائية أيرباج للسائق والمقعد الامامي ، وتتميز السيارة بمساحة تخزين 211 لتر ، واسفل غطاء المحرك والصادم الامامي شبكات عريضة ،ويبلغ طول السيارة 3.995 مم، وعرض 1.735 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1.515 مم.

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