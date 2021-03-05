من أرخص السيارات الأوتوماتيك في مصر.. سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021.. صور





















تعتبر سيارة سوزوكي ديزاير الجديدة موديل 2021 من السيارات التي لاقت إقبال كبير من قبل العملاء في السوق ، وتتميز بالعديد من المواصفات الرائعة المميزة ، ويقدر سعر السيارة في السوق المصرية للفئة الأوتوماتيك ب 214 ألف جنيه .وتعتمد السيارة على الدفع الامامي للعجلات ، وقوة محرك 87 حصان ، وسعته نحو 1200 سي سي عند 6000 لفة في الدقيقة ، وعزم دوران 113 نيوتن متر عند 4400 لفة في الدقيقة .كما أن عزم السيارة ديزاير حوالي 118 حصان ، مع ناقل حركة أوتوماتكي من 5 إلى 4 سلندر ، 16 صباب ، كما يمكن السيارة التسارع من وضع الاستعداد إلى سرعة 100 كم في الساعة ، بالإضافة إلى أقصى سرعة للسيارة تبلغ حوالي 170 كيلو متر في الساعة .وتم تزويد السيارة بنظام الحقن الإلكتروني للوقود ، ونظام فرامل abs المانع للأنغلاق ،مع توزيع إلكتروني للفرامل ebd ، ويوجد بها مثبت سرعة ، بالإضافة نوافذ كهربائية ، ومكيف مزود بالريموت كنترول ، كما تحتوي على مصابيح أمامية ومرايات جانبية .بالنسبة للعجلات السيارة تحتوي على عجلات رياضية 15 بوصة ، وتتوسطها جنوط معدنية باللون الفضي اللامع بتصميم هندسي مميز .اما وسائل الامان في السيارة تحتوي على وسائد هوائية أيرباج للسائق والمقعد الامامي ، وتتميز السيارة بمساحة تخزين 211 لتر ، واسفل غطاء المحرك والصادم الامامي شبكات عريضة ،ويبلغ طول السيارة 3.995 مم، وعرض 1.735 مم، ويصل ارتفاعها إلى 1.515 مم.