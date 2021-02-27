سوزوكي وتويوتا وبروتون.. منافسة قوية لأصحاب الـ7 مقاعد بالأسعار.. صور

تتواجد العديد من الاصدارات الخاصة بالسيارات صاحبة الـ 7 مقاعد داخل السوق المصري، حيث استطاع كل صانع في ابراز قدراته الفنية و التقنية، لتناسب شريحة كبيرة من محبي هذه الفئة من السيارات العائلية، و التي تضم باقة من مواصفات الأمن و السلامة و القوة الميكانيكية، و برامج الرفاهية و التحكم، و أيضًا لتمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة.





1- سوزوكي ارتيجا 2021

تتمتع السيارة بمنظومة وسائد الحماية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع اللاكتروني EBD الخاص بالفرامل، بالاضافة إلى مستشعرات ركن، ومرايا جانبية كهربائية تساعد على سهولة الاصطفاف، و عجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيكي، و مقود حركة متعدد المهام.





زودت ارتيجا بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن/ متر، بينما تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.





و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع السيارة ماسافات تقدر بـ 100، و تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة زمتية مدتها 13.5 ثانية.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2021 نحو 279.900 جنيه.





2- تويوتا راش 2021

تستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، وعزم أقصى للدوران 136 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.





و بفضل هذه القدرات تتسارع تويوتا راش من النقطة 0 حتى تصل لـ 100 كم/ساعة، في غضون 13 ثانية، و يبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.





و تحتوي السيارة على برنامج التوزيع الإلكتروني EBD الخاص بالفرامل، ونظام مساعدة صعود الشواهق HAC، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و كاميرا خلفية.





بالاضفافة الى مستشعرات ركن، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، و مقود حركة يحتوي على ازار تحكم، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة، و زجاج كهربائي، و 8 مكبرات صوت.





و يبلغ السعر الرسمي للسيارة تويوتا راش موديل 2021 :





الفئة الأولى أوتوماتيك موديل F/O 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 365 ألف جنيه.





3- بروتون اكسورا 2021

تأتي بروتون اكسورا بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، و عزم دوران يبلغ 205 نيوتن/متر، يعمل عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من طراز CVT، و تستطيع السيارة أن تتسارع من 0 لـ 100 خلال 12.9 ثانية، و يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 7.8 لتر/100 كم.





كما تضم اكسورا عدة تجهيزات داخلية مثل، تكييف هواء، و مرايات جانبية كهربائية، و وزجاج كهربائي، و عجلة قيادة متعددة الوظائف، و عدد 2 AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، و حساسات ركن، و قفل مركزي، و كاميرا خلفية، و شاشة وسائط، و 4 مكبرات صوتية، و عجلات رياضية بقياس 16 بوصة.









و تأتي بروتون اكسورا موديل 2021 بسعر رسمي يبلغ :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل EXECUTIVE 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 245 ألف جنيه.