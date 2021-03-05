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رياضة

جوائز الدورى الإنجليزي.. منافسة بين توخيل وجوارديولا على لقب أفضل مدرب

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:11 م
توخيل وجوارديولا
توخيل وجوارديولا
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عبدالله هشام
أعلن الحساب الرسمي لرابطة البريمرليج عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر"، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي، عن شهر فبراير الماضي.

وشهدت القائمة تواجد توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي بجانب بيب جواديولا مدرب مانشستر سيتي، سكوت باركر مدرب لفولام ونونو سانتو مدرب ولفرهامبتون.

جوارديولا خلال 6 مباريات حقق العلامة الكاملة بينما حقق توخيل الفوز في 3 مباريات وتعادل مرتين، ولعب باركر 6 مباريات انتصر في مباراتين وتعادل 3 مرات وخسر مرة، سانتو انتصر في 3 مباريات وتعادل في 2 .

علي جانب اخر جاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي عن شهر فبراير، النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، حيث ينافس كلا من الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، وتاكومي مينامينو ووارد براوز ( ساوثهامبتون) ، وبرونو فيرنانديز ( مانشستر يونايتد) وجوان فيليب ( كريستال بالا)، ومات لوتون ( بيرنلي).

يذكر أن محمد صلاح فاز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، عن الشهر الماضي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.
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