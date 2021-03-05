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ديني

حكم التنازل عن التركة وشروطه.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:03 م
حكم التنازل عن التركة
حكم التنازل عن التركة وشروطه.
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محمود ضاحي
حكم التنازل عن التركة وشروطه.. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ أحمد وسام خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار إنه إذا كان هذا التنازل عن طيب نفس وتحققت فيه شروطه فهو تنازل صحيح شرعًا ويعتد به ولا يجوز الرجوع فيه، أما مسألة التوثيق هذه إنما هى مسألة لحفظ الحقوق حتى لا ينكر أحد. 

وأضاف أن التنازل يجب أن يكون صادرا عن أهليه كاملة وأن يكون المتنازل عالمًا بما يتنازل عنه مختارًا في هذا التنازل، ومسألة التوثيق إنما هي لحفظ الحقوق فإذا حصل وتنازل فعلًا فليس له الرجوع فى هذا التنازل.

كشف الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تصور غير واضح عند بعض الناس بشأن الأموال التي يجمعها الإنسان في حياته ومنها تكون ثروته.

قال وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هناك فرقا بين ما يتركه الإنسان وما يملكه، منوها أن هناك فرقا بين التركة والمال الذي يملكه الإنسان وهو على قيد الحياة.

وأشار إلى أن الميراث لا يعتبر ميراثا إلا بعد وفاة صاحب المال، أما إذا لم يمت فيكون ماله ثروة ولا يعتبر ميراثا وله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، حتى أن العامة يقول في المثل الشعبي "يا وارث مين يورثك".

وأضاف، أن التنازل عن الميراث أم غير معترف به، لأن الإنسان لا يتنازل عن شئ لم يملكه بعد.

وأشار إلى أن الإنسان يجوز أن يعطي لغيره ما يشاء من المال على سبيل الهبة أو العطية لا على سبيل الميراث.

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